RDV aux Jardins – Balade contée à la découverte de « Terre d’Accord » 309 Sente Cauvillaise, 2 juin 2023, La Chapelle-sur-Dun.

Plus qu’une visite d’un atelier d’artiste (60 sculptures) ou d’un jardin (deux hectares paysagés), c’est à une immersion dans l’atmosphère de régénération et d’émergence des quatre jardins (jardin du Feu, de l’Eau, de la Terre et les deux jardins du Ciel de la Terre) à laquelle vous invitent Corinne Brenne et Robert Arnoux.

Vendredi 2 juin de 15h à 17 h et samedi 3 juin de 10h30 à 12h30.

309 Sente Cauvillaise Terre d’Accord, Jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux

La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie



More than a visit to an artist’s studio (60 sculptures) or a garden (two landscaped hectares), it is an immersion in the atmosphere of regeneration and emergence of the four gardens (Garden of Fire, Water, Earth and the two gardens of Heaven and Earth) to which Corinne Brenne and Robert Arnoux invite you.

Friday, June 2 from 3 to 5 pm and Saturday, June 3 from 10:30 am to 12:30 pm

Más que una visita al taller de un artista (60 esculturas) o a un jardín (dos hectáreas ajardinadas), Corinne Brenne y Robert Arnoux le invitan a sumergirse en la atmósfera de regeneración y emergencia de los cuatro jardines (Jardín del Fuego, del Agua, de la Tierra y los dos jardines del Cielo y de la Tierra).

Viernes 2 de junio de 15.00 a 17.00 h. y sábado 3 de junio de 10.30 a 12.30 h

Mehr als ein Besuch eines Künstlerateliers (60 Skulpturen) oder eines Gartens (zwei Hektar Landschaftsfläche) ist es ein Eintauchen in die Atmosphäre der Regeneration und des Entstehens der vier Gärten (Garten des Feuers, des Wassers, der Erde und die beiden Gärten des Himmels der Erde), zu dem Corinne Brenne und Robert Arnoux Sie einladen.

Freitag, 2. Juni von 15.00 bis 17.00 Uhr und Samstag, 3. Juni von 10.30 bis 12.30 Uhr

