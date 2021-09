Pontoise La Chapelle Souterraine du Presbytère Pontoise, Val-d'Oise La chapelle souterraine du presbytère La Chapelle Souterraine du Presbytère Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

La chapelle souterraine du presbytère La Chapelle Souterraine du Presbytère, 18 septembre 2021, Pontoise. La chapelle souterraine du presbytère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Chapelle Souterraine du Presbytère

Les visites de souterrains se feront sous réserve des conditions sanitaires. Pass sanitaire exigé

Entrée Libre

Cette cave étagée est constituée de deux travées irrégulières. La galerie circulaire taillée dans le roc rappelle son utilisation comme carrière. La Chapelle Souterraine du Presbytère 25 rue Thiers 95300 Pontoise Pontoise Centre-Ville Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu La Chapelle Souterraine du Presbytère Adresse 25 rue Thiers 95300 Pontoise Ville Pontoise lieuville La Chapelle Souterraine du Presbytère Pontoise