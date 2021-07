Nevers Chapelle Sainte Marie Nevers, Nièvre La chapelle Sainte-Marie Chapelle Sainte Marie Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

La chapelle Sainte-Marie Chapelle Sainte Marie, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Nevers. La chapelle Sainte-Marie

Chapelle Sainte Marie, le samedi 24 juillet à 15:00

Seul vestige du couvent de la Visitation construit au 17e siècle, ce monument historique présente une façade de style baroque, unique en Nivernais, ainsi qu’un magnifique retable, également baroque.

Entrée libre

Passez la porte de cette chapelle baroque ! Chapelle Sainte Marie 30 RUE SAINT MARTIN 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T15:00:00 2021-07-24T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Chapelle Sainte Marie Adresse 30 RUE SAINT MARTIN 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Chapelle Sainte Marie Nevers