Musée d’Apt, le vendredi 26 novembre à 18:00

En 2018, un vaste projet de restauration de la chapelle Sainte-Catherine d’Apt, mené par le diocèse, conduit le Service régional de l’Inventaire à entamer une étude approfondie de l’édifice et de son mobilier. Sur le terrain, un conservateur, un photographe et une dessinatrice sont mobilisés. Cette étude est l’occasion d’une redécouverte de l’histoire de l’édifice notamment grâce aux recherches dans les archives, qui ont livré des éléments de datation nouveaux permettant de préciser la chronologie. La documentation rassemblée met également en lumière la participation de figures illustres à cette réalisation, tels que l’architecte Royers de La Valfenière, les évêques Jean de Gaillard et Modeste de Villeneuves des Arcs ou encore l’abbesse Louise de Village de la Salle. En outre, les éléments mobiliers, essentiellement immeubles par destination, bénéficient d’un nouvel éclairage grâce aux campagnes photographiques et aux analyses formelles et stylistiques. Cette réévaluation d’ensemble conduit à affiner la chronologie des commandes et à mieux cerner le cercle des commanditaires possibles. Elle offre aussi l’opportunité de proposer une nouvelle attribution pour le cycle de peinture de la nef. Par Maïna Masson-Lautier, conservateur en chef du patrimoine au Service Patrimoine, Traditions et Inventaire du Conseil régional. Réservation et pass sanitaire obligatoires.

Un vaste projet de restauration de la chapelle Sainte-Catherine d'Apt. Musée d'Apt 13 place postel 84400 Apt

2021-11-26T18:00:00 2021-11-26T19:30:00

