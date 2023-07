EXPOSITION « Couleurs » … à la Chapelle Sainte Austreberthe La Chapelle Sainte Austreberthe Montreuil-sur-Mer, 16 septembre 2023, Montreuil-sur-Mer.

« COULEURS »

à La Chapelle Sainte Austreberthe

pour les Journées Européennes du Patrimoine à Montreuil sur mer (62)

L’association Arthéma installe une exposition d’art contemporain toute en « COULEURS » à La Chapelle Ste Austreberthe de Montreuil sur mer, et va faire vivre ce monument avec un programme riche et varié pendant tout le week end des Journés Européennes du Patrimoine : le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 !

Une exposition d’art contemporain originale toute en « COULEURS »

L’exposition « COULEURS » présente les oeuvres colorées d’un collectif de 5 artistes contemporains aux 5 techniques différentes : des Aquarelles et des Peintures de différents formats vont cotoyer des volumes et des tableaux en collages de papiers (avec notamment une collection des portraits de Frida Kahlo originale et singulière d’une artiste de notre région), ainsi que des bustiers issus de l’art textile… (Expo en présence des artistes – Entrée libre – Vernissage Samedi 16 sept à 12h00)

Horaires d’ouverture : samedi 9h-21h / dimanche 9h18h

Un programme de Spectacles et Conférences

Samedi 16 sept :

12h : vernissage

16h : Lecture-spectacle « Quelques mots avec elle… » de Charlotte His / suivie d’une séance de dédicace

dimanche 17 sept :

11h : Apéro-conf de Mélody Bonny sur le thème du processus créatif

16h : Lecture de contes de Stéphanie Faidherbe (pour tous)

Programme complet sur les pages insta et facebook d’Arthéma et en office de tourisme de Montreuil sur mer

Entrée gratuite

La Chapelle Sainte Austreberthe 3 Place sainte Austreberthe 62 170 Montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Charlotte His