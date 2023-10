Festival Images de l’eau delà La Chapelle Saint Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret Festival Images de l’eau delà La Chapelle Saint Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin, 24 novembre 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin. Festival Images de l’eau delà 24 – 26 novembre La Chapelle Saint Mesmin Entrée libre et gratuite La 20ème édition du Festival « Images de l’eau delà » se déroulera du 24 au 26 novembre 2023 à L’Espace Béraire de La Chapelle Saint Mesmin près d’Orléans (45).

Lors de cet événement vous pourrez découvrir les nombreuses photos et vidéos sousmarines en concours. Vous pourrez aussi assister à plusieurs conférences de spécialistes de l’image subaquatique ou de biologie marine. La Chapelle Saint Mesmin 12 rue nationale 45380 La Chapelle Saint Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T09:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

2023-11-26T09:00:00+01:00 – 2023-11-26T23:59:00+01:00 Concours Photos Joel LE BANNIER Détails Catégories d’Évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret Autres Lieu La Chapelle Saint Mesmin Adresse 12 rue nationale 45380 La Chapelle Saint Mesmin Ville La Chapelle-Saint-Mesmin Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville La Chapelle Saint Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin latitude longitude 47.890351;1.83901

La Chapelle Saint Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-saint-mesmin/