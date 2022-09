Vernissage de l’exposition « Archives d’ici » La Chapelle Saint-Martin-ès-Aires, 14 octobre 2022, Troyes.

Journées nationales de l’architecture

La Chapelle Saint-Martin-ès-Aires Rue Saint-Martin-ès-Aires Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee//PA00078249 Abbaye du 17ème siècle, classée aux monuments historiques (1992)

Vernissage de l’exposition qui présentera le travail réalisé tout au long des 6 semaines de la résidence « Archives d’ici ».

L’enjeu de cette résidence a été de collecter, raconter, valoriser, matérialiser pour réveler les histoires de l’Aube, un territoire abîmé mais riches de potentialités, pour construire un fonds d’archives vivantes.

​

Elle s’est articulé autour de 9 communes liées par un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) : Chaumesnil, Crespy le Neuf, Epothémont, La Chaise, Juzanvigny, La Rothière, Morvilliers, Petit-Mesnil, Ville-aux-Bois.

​

Elise et Anne ont envisagé cette résidence comme un processus qui posait la question de la fabrication de l’identité d’un territoire et la valorisation de ses possibles.

Elle y ont répondu par la construction collective d’une archive vivante.

​

La transformation et mise en récit des savoirs du territoire, leurs mise à disposition ainsi que leur circulation et leur valorisation ont été ici des éléments clefs.

LA question était en fait « et si l’on faisait l’Histoire avec ces histoires ? ».

​

Elle rassemble autant des pièces déjà existantes – collectées sur le territoire – que des pièces fabriquées lors d’ateliers avec les classes de maternelles et primaire du RPI de Morvilliers-Petit Mesnil.

​

Dans le but de faire circuler et évoluer cette histoire commune, ces pièces d’archive ont été accessibles à tou.tes, par la création de boîtes à mémoires.

Composées à partir de la matière présente sur le territoire et fabriquées collectivement, elles ont été réparties et mises en scène sur l’ensemble de la Communauté de Communes, dans lesquelles chacun.e sera libre de venir fouiller.

​

Pensées comme un outil de trans-mission et de partage, elles sont autant des boîtes à souvenirs du contemporain que des boîtes à fiction pour penser l’avenir.

​



Elise Boutié et Anne Der Haroutiounian