Dédiée à Saint Louis, la chapelle de l’École militaire présente une collection unique de neuf toiles géantes retraçant la vie de Louis IX. L’autel, dont la décoration est due à Caffieri, prend la forme d’un tombeau. La grille de communion a été réalisée par Fayet. Le jeune Napoléon Bonaparte y a reçu a reçu le sacrément de la confirmation en 1785. Ouverte au culte jusqu’à la Révolution, la chapelle servit ensuite d’entrepôt et ne fut rendue à son usage normal qu’en 1950. Le pape Jean-Paul II vint y prier le 2 juin 1980 lors de sa première visite en France. On peut encore y voir le prie-Dieu sur lequel il s’agenouilla. Visite libre + chorale à 15h00 le samedi 18 et le dimanche 19 septembre.

Accès sur présentation du pass sanitaire et du dépôt d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire). Port du masque obligatoire sur tout le site. Visites libres ou guidées (inscription sur place).

