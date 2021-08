Quimperlé Chapelle Saint-Eutrope Finistère, Quimperlé La chapelle Saint Eutrope, un rare exemple de patrimoine hospitalier médiéval en Bretagne Chapelle Saint-Eutrope Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

La chapelle Saint Eutrope, un rare exemple de patrimoine hospitalier médiéval en Bretagne Chapelle Saint-Eutrope, 18 septembre 2021, Quimperlé. La chapelle Saint Eutrope, un rare exemple de patrimoine hospitalier médiéval en Bretagne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Saint-Eutrope

**La chapelle Saint Eutrope, un rare exemple de patrimoine hospitalier médiéval en Bretagne.** Cette chapelle du 15e s. est accolée à un hôpital dont la structure médiévale a été préservée. L’Association des Amis de l’Hôpital Frémeur vous présente l’histoire des lieux, sa restauration et l’évocation d’une chambre d’hôpital ancienne.

Gratuité pour tous.

Cette chapelle du 15e s. est accolée à un hôpital dont la structure médiévale a été préservée. L’Association des Amis de l’Hôpital Frémeur vous présente l’histoire des lieux ainsi que sa restauration. Chapelle Saint-Eutrope Rue de l’Hôpital Frémeur 29300 Quimperlé Quimperlé Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Chapelle Saint-Eutrope Adresse Rue de l'Hôpital Frémeur 29300 Quimperlé Ville Quimperlé lieuville Chapelle Saint-Eutrope Quimperlé