Bagnols-en-Forêt chapelle saint-denis Bagnols-en-Forêt, Var La Chapelle Saint-Denis raconte Bagnols-en-Forêt chapelle saint-denis Bagnols-en-Forêt Catégories d’évènement: Bagnols-en-Forêt

Var

La Chapelle Saint-Denis raconte Bagnols-en-Forêt chapelle saint-denis, 19 septembre 2021, Bagnols-en-Forêt. La Chapelle Saint-Denis raconte Bagnols-en-Forêt

chapelle saint-denis, le dimanche 19 septembre à 15:00 Gratuit

La visite de la Chapelle St Denis, commentée par Marie Louise Magail, servira de support pour raconter l’histoire du village de Bagnols en Forêt. chapelle saint-denis Chapelle Saint-Denis 83600 Bagnols-en-Forêt Bagnols-en-Forêt Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bagnols-en-Forêt, Var Autres Lieu chapelle saint-denis Adresse Chapelle Saint-Denis 83600 Bagnols-en-Forêt Ville Bagnols-en-Forêt lieuville chapelle saint-denis Bagnols-en-Forêt