La semaine du paysage : La Motte castrale : symbole de pouvoir et défense Eglise Saint Junien, 27 mai 2023, La Chapelle-Pouilloux.

La semaine du Paysage

Visite : la Motte castrale, symbole de pouvoir et défense

Samedi 27 mai à 15h à La Chapelle-Pouilloux

Rdv sur le parking de l’église Saint Junien

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Eglise Saint Junien

La Chapelle-Pouilloux 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Landscape Week

Visit : the Motte Castrale, symbol of power and defense

Saturday, May 27th at 3pm at La Chapelle-Pouilloux

Rdv on the parking lot of the church Saint Junien

By a guide of the Pays d?art et d?histoire Mellois en Poitou

Semana del Paisaje

Visita: la Motte Castrale, símbolo de poder y defensa

Sábado 27 de mayo a las 15:00 h en La Chapelle-Pouilloux

Punto de encuentro en el aparcamiento de la iglesia de Saint Junien

A cargo de un guía del Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou

Die Woche der Landschaft

Besichtigung: Die Motte castrale, Symbol für Macht und Verteidigung

Samstag, 27. Mai um 15 Uhr in La Chapelle-Pouilloux

Treffpunkt auf dem Parkplatz der Kirche Saint Junien

Von einer Fremdenführerin und Referentin des Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou

