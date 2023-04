Spectacle Reflets d’Auba La Chapelle Oloron-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques . EUR 12 12 L’école Reflets d’Auba est heureuse de vous convier à son spectacle de fin d’année !

Pas moins de 77 élèves (danseurs, comédiens, chanteurs) seront sur scène pour vous présenter leurs créations et le fruit de leur travail de l’année !

Laissez-vous emporter dans l’univers de « Reflets d’Auba » et réservez dès maintenant vos places en ligne.

Première partie : Chant par les élèves de Sara Brenier

