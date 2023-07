Poèmes de William S. Merwin, lecture musicale La chapelle Notre-Dame Carennac, 21 septembre 2023, Carennac.

Carennac,Lot

À la tombée de la nuit, dans des endroits du Causse, lectures de poésie de W. Merwin par Éric Louviot, musique Cristal Bachet de Karinn Helbert

Tout public. Gratuit. Repas partagé, Verre de l’amitié offert.

2023-09-21 19:00:00 fin : 2023-09-21 . EUR.

La chapelle Notre-Dame

Carennac 46110 Lot Occitanie



At dusk, in different parts of the Causse, poetry readings by W. Merwin with Éric Louviot, music by Cristal Bachet and Karinn Helbert

Open to all. Free admission. Shared meal, Glass of friendship offered

Al atardecer, en diferentes lugares del Causse, lectura de poemas de W. Merwin a cargo de Éric Louviot, música de Cristal Bachet y Karinn Helbert

Abierto a todos. Entrada gratuita. Comida compartida, copa de la amistad ofrecida

Bei Einbruch der Nacht, an verschiedenen Orten auf dem Causse, Lesungen von Gedichten von W. Merwin durch Eric Louviot, Musik Cristal Bachet von Karinn Helbert

Für die gesamte Öffentlichkeit. Kostenlos. Gemeinsame Mahlzeit, Glas der Freundschaft angeboten

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Vallée de la Dordogne