Visites guidées et commentées La Chapelle-Montligeon, 16 septembre 2023, La Chapelle-Montligeon.

La Chapelle-Montligeon,Orne

Le 16 et le 17 Septembre; visites guidées et commentées de l’Eglise de Saint Pierre et du village.

Libre participation aux frais..

Samedi 2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie



September 16 and 17; guided tours of the Church of Saint Pierre and the village.

Free participation.

Los días 16 y 17 de septiembre, visitas guiadas a la iglesia de Saint Pierre y al pueblo.

Participación gratuita en los gastos.

Am 16. und 17. September werden Führungen und Kommentare zur Kirche Saint Pierre und zum Dorf angeboten.

Freie Teilnahme an den Kosten.

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme