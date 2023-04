Fête communale Le bourg, 9 septembre 2023, La Chapelle-Montligeon.

Fête communale organisée par le syndicat d’initiative de La Chapelle-Montligeon.

Au programme :

– Samedi 9 septembre :

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

– Dimanche 10 septembre :

Vide-greniers.

Le bourg

La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie



Communal festival organized by the tourist office of La Chapelle-Montligeon.

On the program :

– Saturday September 9th :

Torchlight procession and fireworks

– Sunday September 10th :

Garage sale

Fiesta local organizada por la oficina de turismo de La Chapelle-Montligeon.

En el programa:

– Sábado 9 de septiembre :

Procesión de antorchas y fuegos artificiales

– Domingo 10 de septiembre :

Venta de garaje

Gemeindefest, das vom Fremdenverkehrsverein La Chapelle-Montligeon organisiert wird.

Auf dem Programm stehen:

– Samstag, 9. September :

Fackelzug und Feuerwerk

– Sonntag, 10. September :

Flohmarkt

