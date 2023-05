Stage de danses et percus africaines, 20 mai 2023, La Chapelle-Montligeon.

L’association Les Mains Verdies organise un stage de danses et de percus africaines.

Danse de 9h30 à 12h30 : 30€ le cours

Percus de 15h00 à 17h00 : 20€ le cours

Danse à la salle polyvalente avec Mohamed Kouyaté et les musiciens live.

Percus au siège de l’association avec Gassim Camara et Loïc Amiot.

Samedi 2023-05-20 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-21 17:00:00. .

La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie



The association Les Mains Verdies organizes a workshop of African dances and drums.

Dance from 9:30 am to 12:30 pm : 30? per class

Percussion from 3:00 pm to 5:00 pm : 20? per class

Dance at the multipurpose hall with Mohamed Kouyaté and live musicians.

Percussion at the association’s headquarters with Gassim Camara and Loïc Amiot

La asociación Les Mains Verdies organiza un curso de danza y tambores africanos.

Danza de 9.30 a 12.30: 30? por clase

Percusión de 15.00 a 17.00: 20? por clase

Danza en la sala polivalente con Mohamed Kouyaté y músicos en directo.

Percusión en la sede de la asociación con Gassim Camara y Loïc Amiot

Der Verein Les Mains Verdies organisiert einen Workshop für afrikanische Tänze und Percussion.

Tanz von 9.30 bis 12.30 Uhr: 30? pro Kurs

Percussion von 15.00 bis 17.00 Uhr: 20? pro Kurs

Tanz in der Mehrzweckhalle mit Mohamed Kouyaté und Live-Musikern.

Percussion am Sitz des Vereins mit Gassim Camara und Loïc Amiot

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme