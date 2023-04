Marché aux fleurs, artisanat et produits régionaux Place de la Mairie La Chapelle-Montligeon Catégories d’Évènement: La Chapelle-Montligeon

Marché aux fleurs, artisanat et produits régionaux organisé par le syndicat d'initiative de La Chapelle-Montligeon. 2023-05-07 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-07 17:00:00. Place de la Mairie, La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie

Flower market, crafts and regional products organized by the tourist office of La Chapelle-Montligeon. Mercado de flores, artesanía y productos regionales organizado por la oficina de turismo de La Chapelle-Montligeon. Markt mit Blumen, Kunsthandwerk und regionalen Produkten, organisiert vom Fremdenverkehrsverein La Chapelle-Montligeon. Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme

