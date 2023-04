Chemin des Ateliers du Perche – Louis François-Tonnelle 7, place de l’église, 22 avril 2023, La Chapelle-Montligeon.

Chemin des Ateliers du Perche – Les artistes ouvrent leur porte

Louis François-Tonnelle – Peintre

Artiste peintre depuis 2001, initié à la peinture par les artistes japonais Yamada, travaille à l’atelier de Mylène Lung.

Proche de l’Art Brut, il a la passion de la couleur et cherche l’expression de l’émotion et de la puissance.iL affectionne entre autres le pastel, plus spontané, et le présente sur toile, avec un verni qui donne de l’éclat aux couleurs. Ses interprétations des sujets(paysage, portrait, nature morte) sont très libres..

Samedi 2023-04-22 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-23 19:00:00. .

7, place de l’église Louis François-Tonnelle

La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie



Chemin des Ateliers du Perche – Artists open their doors

Louis François-Tonnelle – Painter

Painter since 2001, initiated to painting by the Japanese artist Yamada, works at the workshop of Mylène Lung.

Close to the Art Brut, he has a passion for color and seeks the expression of emotion and power.iL affectionate among others the pastel, more spontaneous, and presents it on canvas, with a varnish that gives brilliance to the colors. His interpretations of subjects (landscape, portrait, still life) are very free.

Chemin des Ateliers du Perche – Los artistas abren sus puertas

Louis François-Tonnelle – Pintor

Pintor desde 2001, iniciado a la pintura por el artista japonés Yamada, trabaja en el taller de Mylène Lung.

Cercano al Art Brut, le apasiona el color y busca la expresión de la emoción y la fuerza. Le gusta el pastel, más espontáneo, y lo presenta sobre lienzo, con un barniz que da brillo a los colores. Sus interpretaciones de los temas (paisaje, retrato, naturaleza muerta) son muy libres.

Chemin des Ateliers du Perche – Künstler öffnen ihre Türen

Louis François-Tonnelle – Maler

Maler seit 2001. Er wurde von den japanischen Künstlern Yamada in die Malerei eingeführt und arbeitet im Atelier von Mylène Lung.

Er steht der Art Brut nahe, hat eine Leidenschaft für Farben und sucht nach Ausdrucksmöglichkeiten für Emotionen und Kraft. Er bevorzugt unter anderem die spontanere Pastellmalerei und präsentiert sie auf Leinwand mit einer Lackierung, die den Farben Glanz verleiht. Seine Interpretationen der Themen (Landschaft, Porträt, Stillleben) sind sehr frei.

