Chemin des Ateliers du Perche – Christian Champagne 3, rue de la forêt, 22 avril 2023, La Chapelle-Montligeon.

Ce que l’on fait doit révéler ce que l’on est..

Samedi 2023-04-22 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-23 19:00:00. .

3, rue de la forêt Christian Champagne

La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie



Chemin des Ateliers du Perche – Artists open their doors

What we do must reveal what we are.

Chemin des Ateliers du Perche – Los artistas abren sus puertas

Lo que hacemos debe revelar lo que somos.

Chemin des Ateliers du Perche – Künstler öffnen ihre Türen

Das, was man tut, muss das offenbaren, was man ist.

