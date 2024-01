[STAGE] Taille de silex – La Chapelle-Montbrandeix (87) La Chapelle-Montbrandeix La Chapelle-Montbrandeix, vendredi 27 septembre 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-09-27 09:00

Fin : 2024-09-29 17:00

3 jours en petit comité pour s’initier à un artisanat vieux comme l’âge de pierre !

Reconnaître une roche qui se prête à l’exercice de taille et appréhender les principes qui sous-tendent son éclatement. Puis, au-delà de la seule théorie, sentir la pierre réagir dans ses mains, dans toutes ses potentialités… L’opportunité de découvrir une matière singulière qui, depuis les origines, nous façonne autant que nous l’avons façonnée.

Programme :

Tour d’horizon de divers outils de pierre taillée. Approche (Pré)historique et pratique

Notions théoriques. Principes d’éclatement, morphologie des éclats, différents outils et techniques de taille, logiques de façonnage et de débitage…

Réduction bifaciale en percussion directe : façonnage d’un (ou plusieurs ?) biface(s)

Débitage laminaire en percussion directe et indirecte : production de lames

Retouche de lames et éclats sur enclume et par pression : réalisation d’outils divers (grattoirs, denticulés, burins, perçoirs) et de pointes de flèches

Emmanchements simples

La Chapelle-Montbrandeix La Chapelle-Montbrandeix La Chapelle-Montbrandeix 87440 Haute-Vienne