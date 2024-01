RELEASE PARTY JOSY BASAR LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES Metz, 23 février 2024, Metz.

Fidèle à sa réputation de « Dave Gahan houellebecquien » (Marianne, avril 2013), Arne Vinzon manie un humour dont il a le secret et navigue entre airs mélancoliques et beats survoltés. Au croisement improbable de Bashung, Morricone, Jay-Jay Johanson ou Max Richter, Arne Vinzon invente une pop-électro élégante et déglinguée, ignorant les codes mais portant cravate. Arne Vinzon se fait capitaine d’un chaland ivre, bien décidé à emmener nos oreilles en dehors des synthés battus. Dans son premier album Driving Drama, sorti sous le label Bruxellois electro-pop Midi Fish de TG Gondard, Elsa Michaud présente 9 pistes tournant autour de son obsession pour les voitures. Future pensionnaire des colonnes du fanzine de luxe Garagisme ou bande-son imprévue des dimanches matin M6-Turbo, qui sait où finira la fuite en avant automobile d’Elsa Michaud. Plus sûrement, à l’instar d’un personnage de Crash (version Cronenberg ou version Ballard, à vous de voir), elle fait de sa dérive des chansons froides, voix très en avant, bande sonore électronique mouvante comme une flaque de gazole dans une mare, reflétant la lumière en disques concentriques de couleurs pastels toxiques. C’est très beau, hypnotique, comme ce film réalisé par l’artiste avec Ma?gorzata Rabczuk (aux images) et Sarah-Anaïs Desbenoit (au montage) qui annoncent les couleurs, justement. Elsa Michaud chante des paysages presque américains, traversés par des routes infinies sur lesquelles des filles conduisent aux volants de voitures et de motos dans une ambiance nocturne inquiétante. Musicienne, performeuse et conductrice automobile, elle est diplômée des Beaux-arts de Paris. Son premier album Driving Drama est paru en octobre 2022.

Tarif : 11.00 – 11.00 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:30

LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES Metz