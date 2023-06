Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

La Chapelle Le quartier La Chapelle et ses jardins La Chapelle La Chapelle, 7 décembre 2022, La Chapelle. Le quartier La Chapelle et ses jardins Mercredi 7 décembre 2022, 11h30 La Chapelle 13€ Entre le théâtre des Bouffes du Nord et le jardin partagé Ecobox, le quartier de la Chapelle n’est pas le désert culturel et végétal qu’on imagine parfois. En plus de l’église st Denys où a résidé Jeanne d’Arc, le marché couvert récemment restauré et du jardin Rosa Luxemburg, poumon vert du quartier, de nouveaux lieux culturels et jardins partagés ont pris vie, portés par des associations.

Durée : 2h30

Activité organisée par Jacky – Guide nature

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/le-quartier-la-chapelle-et-ses-jardins

2022-12-07T11:30:00+01:00 – 2022-12-07T14:00:00+01:00

