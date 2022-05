La famille vient en mangeant Salle Prélude La Chapelle-Janson Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La famille vient en mangeant Salle Prélude, 30 novembre 2018 20:30, La Chapelle-Janson. Vendredi 30 novembre 2018, 20h30 Sur place 12€ / 6€ http://3emeacte.com/officeculturelfougeres/Seances.aspx?manif=00000000-0000-0000-0773-000000000077 Dans la famille Reimmors, je demande… la parole ! Interprétant à elle seule 8 personnages, la très jeune et talentueuse Marie-Magdeleine dresse les portraits rocambolesques des membres de sa famille. À l’étage, une bagarre dans la chambre des petits et un test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants. Sauf qu’à table, entre gaufres, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler ! Le Conseil de Fratrie devient pour la première fois Conseil de Famille. Ce petit bout d’humanité, avec toutes ses fragilités, se déguste sans faim. Un vrai moment de théâtre de la vie. Spectacle proposé dans le cadre de la Saison Vagabonde. Salle Prélude 9 Rue St Lézin, 35133 La Chapelle Janson 35133 La Chapelle-Janson Ille-et-Vilaine vendredi 30 novembre 2018 – 20h30 à 21h45

Heure : 20:30 - 21:45
Age minimum 10
Age maximum 99

