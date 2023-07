Marché gourmand La Chapelle-Gonaguet, 28 juillet 2023, La Chapelle-Gonaguet.

La Chapelle-Gonaguet,Dordogne

Marché gourmand organisé par le comité des fêtes, avec soirée dansante.

Place de la mairie.

Venez nombreux et pensez à apporter vos couverts !.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

La Chapelle-Gonaguet 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Gourmet market organized by the Comité des fêtes, with evening dance.

Place de la mairie.

Don’t forget to bring your cutlery!

Mercado gastronómico organizado por el Comité des fêtes, con baile nocturno.

Place de la mairie.

No olvide traer los cubiertos

Gourmetmarkt, organisiert vom Festkomitee, mit Tanzabend.

Platz vor dem Rathaus.

Kommen Sie zahlreich und denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen!

