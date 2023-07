Journées européennes du patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Pierre La Chapelle-Fortin, 16 septembre 2023, La Chapelle-Fortin.

La Chapelle-Fortin,Eure-et-Loir

Visite libre de l’église Saint-Pierre. Elle est dédiée à Saint-Pierre et fut construite à partir du XIIè siècle. Elle fut achevée au XIXè siècle.

L’église est visitable, sur demande, samedi et dimanche.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 19:00:00. EUR.

La Chapelle-Fortin 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Free visit of Saint-Pierre church. Dedicated to Saint-Pierre, it was built in the 12th century. It was completed in the 19th century.

The church can be visited on request on Saturdays and Sundays

Visita libre de la iglesia Saint-Pierre. Dedicada a Saint-Pierre, la iglesia fue construida en el siglo XII. Se terminó en el siglo XIX.

La iglesia se puede visitar los sábados y domingos previa petición

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Pierre. Die Kirche ist dem Heiligen Petrus geweiht und wurde im 12. Jahrhundert fertiggestellt.

Die Kirche kann auf Anfrage samstags und sonntags besichtigt werden

Mise à jour le 2023-07-09 par OT DU PERCHE