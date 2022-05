La Chapelle expiatoire, un jardin de mémoire Chapelle expiatoire, 3 juin 2022, Paris.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Chapelle expiatoire

Visites commentées thématiques —————————— Dans le cadre de l’événement national, Rendez-vous aux jardins, la Chapelle expiatoire, accueille le public pour deux visites commentées thématiques : _La Chapelle expiatoire, histoire d’un jardin, mémoire d’un quartier_ et _La symbolique végétale de la Chapelle expiatoire._ ### La Chapelle expiatoire, histoire d’un jardin, mémoire d’un quartier Au moment de la construction de la Chapelle expiatoire au début du XIXe siècle, le quartier de la Madeleine est encore peu urbanisé. Bâtie autour d’un remblai de terre de l’ancien cimetière, le monument domine le voisinage fait d’un habitat plus clairsemé et peu élevé. Au fil des ans, l’environnement évolue et se transforme pour s’intégrer dans un quartier dont l’architecture nous raconte l’histoire du XIXe au XXe siècle. **Les 3,4 et 5 juin à 14h30** ### La symbolique végétale de la Chapelle expiatoire A l’origine, la Chapelle expiatoire est simplement bordée d’ifs et de cyprès. Le cheminement primitif conduisait le visiteur entre deux doubles haies jusqu’au vestibule sur la façade duquel les motifs végétaux de têtes de pavot et de branche de cyprès, inspirés de l’Antique, rappellent la symbolique du repos éternel. Au-delà, le jardin intérieur ou « campo santo » surélevé invite le visiteur au recueillement. Sa forme actuelle est le résultat d’une évolution : au jardin classique ont succédé, en 1974, les célèbres rosiers blancs. **Les 3,4 et 5 juin à 16h30**

plein tarif : 6 euros Gratuit pour les moins de 26 ans

La Chapelle expiatoire accueille le public au sein de son jardin intérieur. Les traditionnels rosiers blancs alterneront avec les pavots somnifères, écho aux motifs végétaux sculptés dans la pierre.

Chapelle expiatoire 29 rue Pasquier 75008 Paris Paris Paris



