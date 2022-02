La Chapelle expiatoire et les femmes Chapelle expiatoire Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Chapelle expiatoire et les femmes ———————————— Olympe de Gouges, Charlotte Corday et Manon Roland sont trois femmes qui, chacune à leur manière, ont contribué, par leur exemple et leur engagement, à faire avancer les droits des femmes dans l’Histoire. Elles furent guillotinées puis inhumées au cimetière de la Madeleine, sur lequel s’élève aujourd’hui la Chapelle expiatoire. Leurs parcours sont mis en lumière ainsi que les histoires d’autres illustres figures féminines de la Révolution : Marie-Antoinette, Madame du Barry, la duchesse d’Angoulême…

Plein tarif : 6€ Gratuit pour les moins de 26 ans

Pour la journée internationale des droits des femmes, la Chapelle expiatoire ( CMN) propose des visites commentées autour de grandes figures féminines de la Révolution et de la Restauration. Chapelle expiatoire 29 rue pasquier Paris Paris

2022-03-08T15:00:00 2022-03-08T16:00:00

