Le Gros Bal du Vercors Salle Polyvalente, 16 août 2023, La Chapelle-en-Vercors.

Le Gros Bal du Vercors, ce sont : 7 soirs de festival, 2 scènes, des bals, des concerts, des initiations gratuites chaque soir, des animations dans le village, des stages, une scène extérieure en accès libre, une scène intérieure sur réservation..

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-23 . .

Salle Polyvalente

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Big Ball of Vercors, it is: 7 evenings of festival, 2 stages, dances, concerts, free initiations every evening, animations in the village, training courses, an outside stage in free access, an inside stage on reservation.

El Gros Bal du Vercors es: 7 noches de festival, 2 escenarios, bailes, conciertos, iniciaciones gratuitas cada noche, animaciones en el pueblo, cursos de formación, un escenario exterior en libre acceso, un escenario interior previa reserva.

Le Gros Bal du Vercors, das sind: 7 Festivalabende, 2 Bühnen, Bälle, Konzerte, kostenlose Einführungen jeden Abend, Animationen im Dorf, Praktika, eine frei zugängliche Außenbühne, eine Innenbühne auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Vercors Drôme