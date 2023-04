Exposition « La grotte Chauvet » La Chapelle-en-Vercors Catégories d’Évènement: Drôme

La Chapelle-en-Vercors

Exposition « La grotte Chauvet », 26 avril 2023, La Chapelle-en-Vercors . La Chapelle-en-Vercors ,Drome , Exposition « La grotte Chauvet » Médiathèque – CDI La Chapelle-en-Vercors Drome

2023-04-26 – 2023-05-20 La Chapelle-en-Vercors

Drome . Cette exposition multimédia et interactive est consacrée à la grotte Chauvet en Ardèche, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, qui contient les plus vieux dessins de l’humanité, il y a 36 000 ans et parvenus intacts jusqu’à leur découverte en 1994. mediatheque.cdi@cc-royans-vercors.org +33 4 75 48 25 62 https://royans-vercors.bibenligne.fr/ La Chapelle-en-Vercors

dernière mise à jour : 2023-03-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, La Chapelle-en-Vercors Autres Lieu La Chapelle-en-Vercors Adresse Médiathèque - CDI La Chapelle-en-Vercors Drome Ville La Chapelle-en-Vercors Departement Drome Tarif Lieu Ville La Chapelle-en-Vercors

La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-en-vercors /

Exposition « La grotte Chauvet » 2023-04-26 was last modified: by Exposition « La grotte Chauvet » La Chapelle-en-Vercors 26 avril 2023 Drôme La Chapelle-en-Vercors Médiathèque - CDI La Chapelle-en-Vercors Drome

La Chapelle-en-Vercors Drome