Bal de mai Pace Albert Pietri, 20 mai 2023, La Chapelle-en-Vercors.

16h :concours d’ORNICAR

19h : le bal des guirlandes

21h : Joseph disco vinyles.

2023-05-20 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-20 . .

Pace Albert Pietri

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



4pm : ORNICAR contest

7pm : the ball of the garlands

9pm : Joseph vinyl disco

16.00 horas: concurso ORNICAR

19:00 h: baile de la guirnalda

21:00 h: discoteca Joseph Vinyl

16 Uhr:ORNICAR-Wettbewerb

19 Uhr: Der Ball der Girlanden

21 Uhr: Joseph disco vinyls

Mise à jour le 2023-04-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme