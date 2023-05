Ciné-débat : Urgences « Soigne et tais-toi » Salle des Fête, 19 mai 2023, La Chapelle-en-Vercors.

L’hôpital public n’a jamais été aussi proche du point de rupture. Ce film documentaire de de Mourad Laffitte (2020) est un diagnostic, une radioscopie d’un système de santé au bord de l’apoplexie..

2023-05-19 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-19 23:00:00. .

Salle des Fête

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The public hospital has never been so close to the breaking point. This documentary film by Mourad Laffitte (2020) is a diagnosis, a radioscopy of a health system on the verge of apoplexy.

El hospital público nunca ha estado tan cerca del punto de ruptura. Este documental de Mourad Laffitte (2020) es un diagnóstico, una radioscopia de un sistema sanitario al borde de la apoplejía.

Das öffentliche Krankenhaus war noch nie so nah an der Sollbruchstelle. Dieser Dokumentarfilm von de Mourad Laffitte (2020) ist eine Diagnose, eine Radioskopie eines Gesundheitssystems, das am Rande des Apoplexes steht.

