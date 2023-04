repas de la cantine solidaire du Royans devant la recyclerie « la piste recyclable » avenue des gentianes, 18 mai 2023, La Chapelle-en-Vercors.

Préparation commune d’un repas à partir de produits locaux de qualité, récupérés par la Cantine Solidaire du Royans. Vient qui veut avec sa planche et son couteau et on mange ensemble ensuite, ouvert à toutes et tous à partir de 10h !.

2023-05-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-18 13:30:00. .

devant la recyclerie « la piste recyclable » avenue des gentianes

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Common preparation of a meal from local quality products, recovered by the Canteen Solidaire du Royans. Come who wants with his board and his knife and we eat together afterwards, open to all from 10 am!

Preparación conjunta de una comida a partir de productos locales de calidad, recuperados por el Comedor Royans. Ven con tu propia tabla y cuchillo y comeremos juntos después, ¡abierto a todos a partir de las 10h!

Gemeinsame Zubereitung einer Mahlzeit aus hochwertigen lokalen Produkten, die von der Cantine Solidaire du Royans gesammelt werden. Kommt, wer will, mit Brett und Messer und wir essen anschließend gemeinsam, offen für alle ab 10 Uhr!

