La chapelle du Val Boutry en lumières Le Mesnil-Bacley Livarot-Pays-d’Auge, samedi 18 mai 2024.

La chapelle du Val Boutry en lumières Le Mesnil-Bacley Livarot-Pays-d’Auge Calvados

A 20h, Contes en Poésie dans la chapelle par Nadine Grammare et Jean-Baptiste Verrier.

Visite commentée de la chapelle, de la fontaine et de l’enclos fossoyé.

Présentation de documents évoquant l’histoire du site.

A 20h, Contes en Poésie dans la chapelle par Nadine Grammare et Jean-Baptiste Verrier.

Visite commentée de la chapelle, de la fontaine et de l’enclos fossoyé.

Présentation de documents évoquant l’histoire du site. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 22:30:00

Le Mesnil-Bacley Chapelle du Val Boutry lieu-dit « le Prieuré » sur RD 4

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie michelcalais@hotmail.fr

L’événement La chapelle du Val Boutry en lumières Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2024-04-09 par Conseil Départemental du Calvados