le vendredi 18 février à 15:00

Au coeur du vaste édifice construit à cette fin, venez visiter la somptueuse chapelle néoclassique qui en est le joyau, et qui a fait récemment l’objet d’une très belle restauration. Et découvrez l’histoire de l’institution d’éducation pour jeunes filles qui a laissé place au Lycée Hoche. Découvrez les bonnes oeuvres d’une reine de France… C’est Marie Leszczynska, épouse du roi Louis XV, qui a voulu fournir une école aux jeunes filles de la ville de Versailles. Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

2022-02-18T15:00:00 2022-02-18T16:30:00

