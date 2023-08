Suivez le chemin du land-art entre Fraisse-Haut et Fraisse-Bas La chapelle du Fraisse Saint-Maurice-de-Lignon, 16 septembre 2023, Saint-Maurice-de-Lignon.

Suivez le chemin du land-art entre Fraisse-Haut et Fraisse-Bas 16 et 17 septembre La chapelle du Fraisse Accès uniquement piéton. Non adapté aux poussettes. Sur une chemin de randonnée.

A l’occasion des journées du patrimoine la chapelle du Fraisse se dévoilera

après un parcours mystérieux et artistique des créateurs de notre secteur,

plasticiens, sculpteurs, vont installer pour deux jours le long du chemin,

autour de la chapelle, sur les pierres, dans les arbres,leurs oeuvres les plus emblématiques. Visite libre sur le chemin de petite randonnée entre le Fraisse Bas et le Fraisse Haut .

Accès uniquement piéton. Non adapté aux poussettes.

artistes exposant :

Jean Claude Moulin, Yssingeaux

William Dugne, Yssingeaux

Michel Pauze, Grazac

Hélène Chalier, Beauzac

Marc Déplat dit MARCO

Pablo Bizillon

Sandrine Martiré

Avec la participation des élèves du cours de modelage des ateliers des arts, Le Puy en Velay

Venez les voir ! Gratuit.

La chapelle du Fraisse beauzac Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 61 50 74 https://www.gorgesdelaloire.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Jean Claude Parayre/OTIMVR