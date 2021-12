Menton Chapelle des Pénitents Noirs ou de la Miséricorde Alpes-Maritimes, Menton La Chapelle des Pénitents noirs Chapelle des Pénitents Noirs ou de la Miséricorde Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

L’ancienne chapelle du couvent des Capucins est investie en 1808 par la Confrérie de la Miséricorde. L’histoire originale de cette confrérie, la seule encore active aujourd’hui dans notre cité, vous est présentée ainsi que le passé de ses différents oratoires…

sur inscription obligatoire au service du patrimoine 04 89 81 52 70, tarif : 3€. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Visite guidée (45 minutes) de la chapelle de la Confrérie de la Miséricorde à Menton Chapelle des Pénitents Noirs ou de la Miséricorde Rue du général Galliéni, 06500 Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

