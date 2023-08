Reconstitution d’un mariage occitan en 1890 : « Maridatge d’autres còps » La Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne Catégories d’Évènement: Beaulieu-sur-Dordogne

Corrèze Reconstitution d’un mariage occitan en 1890 : « Maridatge d’autres còps » La Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne, 17 septembre 2023, Beaulieu-sur-Dordogne. Reconstitution d’un mariage occitan en 1890 : « Maridatge d’autres còps » Dimanche 17 septembre, 14h00 La Chapelle des Pénitents Gratuit. Entrée libre. En cas de météo défavorable, l’animation aura lieu dans la salle Sévigné, boulevard Rodolphe de Turenne. À 14h30, devant la chapelle des Pénitents, découvrez le regroupement 60 personnes en costume d’époque, avec la participation des associations Aqui l’oc et des Echos du Limousin. Vous assisterez par la suite à un mot d’accueil du maire, puis à 15h, vous découvrirez une reconstitution du mariage en langue occitane avec des chants traditionnels et poèmes en occitan. De 16h15 à 17h, vous pourrez profiter d’un cortège, une déambulation dans les rues de la chapelle à la salle Sévigné. Enfin à 17h, à la salle Sévigné, vous pourrez participez à un spectacle du groupe les « échos du Limousin » avec des chants de l’association Aqui l’Oc. La Chapelle des Pénitents Place du Monturu, 19120 Beaulieu-Sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 81 05 42 70 https://www.facebook.com/groups/252969642190497/?ref=group_header;http://www.beaulieu-sur-dordogne.fr/agenda La chapelle des Pénitents a été construite au XIIe siècle sur un petit éperon rocheux, au bord de la Dordogne près du port-haut où faisaient halte les gabares. Première église paroissiale de Beaulieu, elle fut vendue à la Révolution et sa fonction fut transférée à l’abbatiale. Achetée par un prêtre en 1820, elle devint le siège de la confrérie des pénitents bleus jusqu’en 1870. À l’intérieur, vous trouverez une voute en coque de bateau renversé, ex-voto du XVIIe siècle d’une écope de gabare, des expositions d’objets d’art sacré et une exposition temporaires de photos, peintures… Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

