Saint-Omer

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Osez franchir les portes de la chapelle des Jésuites. Emerveillez-vous de son architecture baroque édifiée au XVIIe siècle et laissez-vous surprendre par ce haut-lieu de la tradition de l’enseignement à Saint-Omer. Découvrez ensuite l’exposition en partenariat avec l’Art Hybride. Les photographes Rémi Guerrin, Bellis Perennis et Christophe Lemaire ont réalisé un inventaire des pratiques artistiques en amateur et sont allés à la rencontre des nombreux ensembles fédérés autour du Conservatoire pour rendre compte de ces moments de partages, vécus en toute convivialité pour le plaisir de la pratique artistique en commun. _Renseignements auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 03.21.98.08.51_ Visite libre Chapelle des Jésuites Rue du Lycée – 62500 Saint-Omer Saint-Omer Pas-de-Calais

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

