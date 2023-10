Accord mets et vin : truffe et foie gras La Chapelle des Cordeliers Crest, 2 décembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

Venez assister a la dernière confèrence de l’année par le sommelier conférencier Matthieu LIDIN

Soirée conviviale de dégustation, d’informations, de conseils.

La soirée se passera à l’étage de la chapelle des Cordeliers.

Habillez vous chaudement..

2023-12-02 18:30:00 fin : 2023-12-02 20:00:00. EUR.

La Chapelle des Cordeliers rue de l’hopital

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and attend the last conference of the year by sommelier Matthieu LIDIN

A convivial evening of tasting, information and advice.

The evening will take place upstairs in the Cordeliers chapel.

Dress warmly.

Participe en la última conferencia del año del sumiller Matthieu LIDIN

Una agradable velada de degustación, información y consejos.

La velada tendrá lugar en el primer piso de la capilla de los Cordeliers.

Abríguese bien.

Besuchen Sie die letzte Konferenz des Jahres mit dem Sommelier und Referenten Matthieu LIDIN

Ein geselliger Abend mit Verkostungen, Informationen und Ratschlägen.

Der Abend findet im Obergeschoss der Kapelle der Cordeliers statt.

Ziehen Sie sich warm an.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans