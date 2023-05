Visite commentée de la chapelle de Perrine Dugué la sainte républicaine La chapelle de Perrine Dugue (la Sainte Tricolore), 16 septembre 2023, Saint-Jean-sur-Erve.

Visite commentée de la chapelle de Perrine Dugué la sainte républicaine 16 et 17 septembre La chapelle de Perrine Dugue (la Sainte Tricolore) Entrée libre

Visite commentée réalisée par les descendants de la famille Dugué.

Histoire, légende, images et comptines de Perrine Dugué la sainte tricolore/républicaine.

Visite gratuite.

Accès via un chemin enherbé (accés non adaptée aux personnes à mobilité réduite)

La chapelle de Perrine Dugue (la Sainte Tricolore) Lieu-dit La Haute Mancellière 53270 Saint-Jean-sur-Erve Saint-Jean-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire 02.51.51.57.25 Perrine Dugué fut tuée par les chouans en 1796 alors qu’elle menait des vivres et des renseignements à ses frères républicains qui étaient à Sainte-Suzanne. Sitôt sa mort on crie au miracle car on a vu son âme s’élever dans le ciel sous la forme d’une colombe aux ailes tricolores et les gens affluent sur le lieu de sa mort. c’est avec l’argent récolté que la famille Dugué fait construire la chapelle sur un terrain donné par un agriculteur afin de l’enterrer dignement un an après. Cette chapelle appartient toujours à la famille. Sur la D7 entre D57 et Sainte-Suzanne.

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Dominique Paradis