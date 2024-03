La chapelle de l’Université Catholique Cour d’honneur, 60 bd Vauban Lille, vendredi 17 mai 2024.

La chapelle de l’Université Catholique Entrée dans le cœur de cette chapelle phare de Lille 17 et 24 mai Cour d’honneur, 60 bd Vauban Payant, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T10:30:00+02:00 – 2024-05-17T11:45:00+02:00

Fin : 2024-05-24T15:00:00+02:00 – 2024-05-24T16:15:00+02:00

Bâtiment emblématiqueau coeurdu campus, la Chapelle Universitaire a récemment fait l’objet d’un ambitieux chantier de rénovation. Grâce à ses couleurs ravivées, ses vitraux restaurés, son nouveau mobilier liturgique alliant tradition et modernité, la Chapelle vit et rayonne de plus belle. Venez la découvrir enbénéficiant d’explications et d’anecdotes.

Cour d'honneur, 60 bd Vauban 60 boulevard Vauban lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

© Denis Paillard