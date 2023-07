Rubans, tresses, lacets, sangles : une concurrence pluriséculaire entre Saint-Etienne et Saint-Chamond La chapelle de l’Institution Sainte-Marie la Grand’Grange Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

Rubans, tresses, lacets, sangles : une concurrence pluriséculaire entre Saint-Etienne et Saint-Chamond

Samedi 16 septembre, 09h30, 14h30
La chapelle de l'Institution Sainte-Marie la Grand'Grange

Outils des métiers du textile : venez fabriquer vous-même une tresse et découvrir bobineuses, tourniquet, ciseaux, rouets… et un patrimoine textile sportif nouveau.

La chapelle de l'Institution Sainte-Marie la Grand'Grange
15 route du coin 42400 Saint-Chamond
Saint-Chamond 42400 Loire
Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

