Trésor de l’art baroque catalan, la chapelle dévoile l’un des plus beaux camarils d’Europe. Les visiteurs auront le privilège d’admirer le récentement restauré maître-autel datant de 1707.

La chapelle, considérée comme un joyau de l'art baroque catalan, est renommée pour abriter le Camaril le plus magnifique d'Europe.

Les visiteurs auront également le privilège de contempler le maître-autel, récemment restauré et datant de 1707.

À l’origine de dimensions modestes, la chapelle primitive ne pouvait plus accueillir le flux croissant de pèlerins, ce qui a conduit à la décision d’agrandir le sanctuaire.

Les travaux ont commencé en 1678, avec la construction de la structure principale telle qu’elle se présente aujourd’hui, à l’exception des contreforts ajoutés ultérieurement pour garantir une meilleure stabilité globale. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

