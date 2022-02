La chapelle de la Sainte Croix dans la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi Institut National Universitaire Champollion Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

La chapelle de la Sainte Croix dans la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi Institut National Universitaire Champollion, 22 mars 2022, Albi. La chapelle de la Sainte Croix dans la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi

Institut National Universitaire Champollion, le mardi 22 mars à 18:00

La conférence se déroule dans l’amphithéâtre Guillaume de Cunh, bâtiment Jean Jaurès. Les conférences de l’UPT sont en accès libre et gratuites pour les adhérents. Une participation de 4€ sera demandée sur place, pour les non-adhérents. Pensez à vérifier les dates, horaires ou lieu sur le site avant les conférences. Des changements peuvent avoir lieu. Conférence par G.Alquier. Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T18:00:00 2022-03-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Institut National Universitaire Champollion Adresse Place de Verdun, 81000 Albi Ville Albi lieuville Institut National Universitaire Champollion Albi Departement Tarn

Institut National Universitaire Champollion Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

La chapelle de la Sainte Croix dans la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi Institut National Universitaire Champollion 2022-03-22 was last modified: by La chapelle de la Sainte Croix dans la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi Institut National Universitaire Champollion Institut National Universitaire Champollion 22 mars 2022 Albi Institut National Universitaire Champollion Albi

Albi Tarn