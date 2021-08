Chalon-sur-Saône Chapelle de la colombière Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire La chapelle de la Colombière, oeuvre d’Auguste Perret Chapelle de la colombière Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Chapelle de la colombière, 19 septembre 2021, Chalon-sur-Saône.

le dimanche 19 septembre à Chapelle de la colombière

Édifice de culte réalisé par l’architecte Auguste Perret en 1929, pour l’école de la Colombière.Perret est désormais reconnu comme un architecte phare du XXème siècle, et cette chapelle est classée Monument Historique depuis 1996. L’édifice comprend également des vitraux réalisés par Marguerite Huré, qui collabora à de nombreuses reprises dans le domaine du sacré avec Auguste Perret. Visite par un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

Gratuit | inscription obligatoire au 03 85 93 15 98 entre le 7 septembre et le 17 septembre à 13h | Respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

