Laruns Pyrénées-Atlantiques 9 siècles d’histoire de Gabas-marche jacquaire

Dans le cadre de la célébration des 900 ans de la chapelle de Gabas et de l’hospice de la Miséricorde, marche jacquaire sur la voie d’Ossau encadrée par Jean-Marc Repéto, accompagnateur-montagne, jusqu’à la chapelle de Gabas. Prévoir pique-nique. Rendez-vous à 8h30 au parking près de la Caverne à Eaux-Chaudes.

Association Les Amis de la Chapelle de Gabas // (organisateur)

Inscriptions : Office de Tourisme de Laruns 05 59 05 31 41 9 siècles d’histoire de Gabas-marche jacquaire

Inscriptions : Office de Tourisme de Laruns 05 59 05 31 41

