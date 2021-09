Laruns Laruns Laruns, Pyrénées-Atlantiques La Chapelle de Gabas : 900 ans / Conférence Laruns Laruns Catégories d’évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques

La Chapelle de Gabas : 900 ans / Conférence
2021-09-11

Laruns
Pyrénées-Atlantiques
Participation lie libre au profit de la restauration de la chapelle

9 siècles d’histoire de Gabas-conférence

Les liens avec Sainte-Christine du Somport, la fondation de l’hospice de la Miséricorde, la construction de la chapelle, la voie jacquaire de l’Ossau, et leur devenir vous seront raconté au cours de cette conférence donnée par François Fabre.

Association Les Amis de la Chapelle de Gabas // (organisateur) Participation lie libre au profit de la restauration de la chapelle

+33 5 59 05 31 41

