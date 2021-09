La Chapelle de Gabas : 900 ans / Bénédiction Laruns, 12 septembre 2021, Laruns.

La Chapelle de Gabas : 900 ans / Bénédiction 2021-09-12 – 2021-09-12

Laruns Pyrénées-Atlantiques

9 siècles d’histoire de Gabas-bénédiction

Dans le cadre de la célébration des 900 ans de la chapelle de Gabas et de l’hospice de la Miséricorde, bénédiction de la chapelle par l’abbé René Saint-Macary et évocation de son histoire : bâtie au 12è siècle selon les mêmes plans et dimensions que Sainte-Christine du Somport, la chapelle de la Sainte Trinité est un petit chef d’œuvre de construction romane en blocs réguliers de granit rosé et beige. Elle reste l’unique témoin des constructions érigées sur le chemin de Compostelle … A 16h, messe en plein air, suivie d’un verre de l’amitié, échanges entre les participants, cantere, signature du livre d’or.

Association Les Amis de la Chapelle de Gabas // (organisateur)

Renseignements : Office de Tourisme de Laruns 05 59 05 31 41

9 siècles d’histoire de Gabas-bénédiction

Dans le cadre de la célébration des 900 ans de la chapelle de Gabas et de l’hospice de la Miséricorde, bénédiction de la chapelle par l’abbé René Saint-Macary et évocation de son histoire : bâtie au 12è siècle selon les mêmes plans et dimensions que Sainte-Christine du Somport, la chapelle de la Sainte Trinité est un petit chef d’œuvre de construction romane en blocs réguliers de granit rosé et beige. Elle reste l’unique témoin des constructions érigées sur le chemin de Compostelle … A 16h, messe en plein air, suivie d’un verre de l’amitié, échanges entre les participants, cantere, signature du livre d’or.

Association Les Amis de la Chapelle de Gabas // (organisateur)

Renseignements : Office de Tourisme de Laruns 05 59 05 31 41

9 siècles d’histoire de Gabas-bénédiction

Dans le cadre de la célébration des 900 ans de la chapelle de Gabas et de l’hospice de la Miséricorde, bénédiction de la chapelle par l’abbé René Saint-Macary et évocation de son histoire : bâtie au 12è siècle selon les mêmes plans et dimensions que Sainte-Christine du Somport, la chapelle de la Sainte Trinité est un petit chef d’œuvre de construction romane en blocs réguliers de granit rosé et beige. Elle reste l’unique témoin des constructions érigées sur le chemin de Compostelle … A 16h, messe en plein air, suivie d’un verre de l’amitié, échanges entre les participants, cantere, signature du livre d’or.

Association Les Amis de la Chapelle de Gabas // (organisateur)

Renseignements : Office de Tourisme de Laruns 05 59 05 31 41

dernière mise à jour : 2021-07-29 par