Exposition de peintures du « collectif d’artistes » La Chapelle de Collex Bossy Catégorie d’Évènement: Bossy Exposition de peintures du « collectif d’artistes » La Chapelle de Collex Bossy, 24 novembre 2023, Bossy. Exposition de peintures du « collectif d’artistes » 24 novembre – 3 décembre La Chapelle de Collex Gratuit S’exprimer, appréhender le monde qui nous entoure ou s’échapper…grâce à la peinture. Venez découvrir le travail remarquable des artistes locaux de Collex-Bossey.

Pour plus d’informations:

Chapelle de Collex, 022 959 77 00, chapelle@collex-bossy.ch La Chapelle de Collex Chemin de la Fruitière 1239 Collex-Bossy Bossy 1239 Genève [{« link »: « mailto:chapelle@collex-bossy.ch »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

2023-12-03T14:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Bossy Autres Lieu La Chapelle de Collex Adresse Chemin de la Fruitière 1239 Collex-Bossy Ville Bossy Lieu Ville La Chapelle de Collex Bossy latitude longitude 46.271416;6.122496

