Yvelines Exposition des oeuvres des artistes et des élèves de l’école de Clairefontaine La Chapelle de Clairefontaine Clairefontaine-en-Yvelines, 16 septembre 2023, Clairefontaine-en-Yvelines. Exposition des oeuvres des artistes et des élèves de l’école de Clairefontaine 16 et 17 septembre La Chapelle de Clairefontaine 3ème édition – Les artistes clarifontains s’exposent La Chapelle présente les oeuvres des artistes et des élèves de l’école du village, en leur offrant un accrochage professionnel ! Un partenariat entre la Mairie et La Chapelle La Chapelle de Clairefontaine Impasse de l’Abbaye 78120 Clairefontaine-en-Yvelines Clairefontaine-en-Yvelines 78120 Yvelines Île-de-France 01 34 94 39 87 https://www.lachapelledeclairefontaine.org/ La Chapelle est un centre d’art qui a ouvert ses portes en septembre 2016. Elle propose des expositions, souvent d’art contemporain, et un parc de sculptures. Sa nef accueille aussi concerts, projections de films, table-rondes …. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

